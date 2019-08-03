Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии сериала "Рассказ служанки"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор требует от владельцев 380 интернет-ресурсов удалить пиратские копии сериала "Рассказ служанки" (The Handmaid'as Tale). Об этом в субботу сообщается на странице ведомства в Facebook .

"На основании решений Мосгорсуда и заявлений правообладателей мы принимаем предварительные обеспечительные меры защиты авторских прав сериала "Рассказ служанки". На сегодняшний день уведомления с требованием удалить пиратские копии отправлены 380 сайтам: 214 интернет-ресурсов удалили пиратские копии; с четырех ресурсов удаление пока ожидается; к 162 ресурсам доступ ограничен", - говорится в публикации.

Американский сериал, основанный на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд, повествует о приключениях служанки в вымышленном тоталитарном государстве Гилеад в недалеком будущем. Режиссерами сериала выступили Майк Баркер, Кари Скогланд, Даина Рейд и другие. Главные роли сыграли Элизабет Мосс, Ивонн Страховски, Джозеф Файнс, Энн Дауд. Мировая премьера состоялась 24 апреля 2017 года.