Невыносимая тяжесть бытия: третий сезон "Рассказа служанки"

5 июня стриминговый сервис Hulu запускает третий сезон сериала-антиутопии, причем в этот день выйдет сразу три серии. У нас шоу можно будет посмотреть с 6 июня на сервисе Videomore. В конце второго сезона Джун не воспользовалась шансом наконец-то сбежать из Галаада в Канаду, отдала своего новорожденного ребенка подруге Эмили и решила вернуться за своей старшей дочерью Ханной. Такой расклад, мягко говоря, разочаровал. Сердцем очень хотелось, чтобы она наконец сбежала, так как нас подводили к этому долгих 23 серии, но ум говорил об обратном — ведь тогда сериал бы закончился. Поэтому все действия главной героини в финале объясняются не ее характером или мотивацией, а необходимостью сюжета. И это само по себе сигнализирует о том, что с сериалом что-то не так.

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В начале первой серии третьего сезона Джун действительно возвращается к Ханне, но ненадолго: ее быстро забирают назад к прежним хозяевам. Предыдущий сезон был полностью сосредоточен на внутреннем конфликте Джун — смириться ли ей с происходящим и найти себя в новой ужасной реальности или продолжать бороться. После нескольких попыток побега, которые ощущались как глоток свежего воздуха по сравнению с душной атмосферой дома Уотерфордов, стало окончательно понятно, что этого не случится. Следовательно, героине нужно было придумать новую цель, и ею стала организация восстания. От набившего оскомину прежнего пристанища Джун избавляются самым буквальным образом, видимо, чтобы у сценаристов точно не было соблазна туда вернуться.

Описание Кадр из сериала "Рассказ служанки" © Пресс-служба videomore

Но радикализм на этом заканчивается — из одного дома служанка просто переходит в другой, на этот раз к противоречивому командору Лоуренсу (Брэдли Уитфорду). Этот шаг тоже вполне оправдан, так как герой Уитфорда был единственным интересным персонажем, появившимся во втором сезоне.

В "Рассказе служанки" в целом мужским протагонистам особого внимания не уделялось: они всегда были функцией и либо представляли опасность, либо просто были сочувствующими. Единственный раз, когда фокус переключился на мужчину, — во втором сезоне, в эпизоде, где нам подробно рассказывают о бегстве мужа Джун Люка в Канаду. Но интересен ли он нам сам по себе? Не очень

Командор Лоуренс же — загадочная личность, в чьих мотивах тянет разобраться. Экономическая система Галаада с колониями и прочими радостями лежит на его совести, впрочем, как и организация побега двух служанок. Прямо под его носом марты плетут подпольную сеть, к ним очень быстро с задором в глазах присоединяется Джун. Лоуренсу сначала все равно, потом он начинает злиться, а героиня, как и мы, пытается разобраться, что же все-таки им движет. И тут есть два пути: либо создать сложного и притягательного персонажа, либо сделать процесс его целеполагания беспорядочным и лишенным логики. В прошлом сценаристы склонялись, скорее, ко второму варианту и продолжают злоупотреблять этим и сейчас. Герои меняют свои желания и настроение по несколько раз за серию, и если в начале Брэдли Уитфорду, как и Элизабет Мосс, удается вытягивать героя исключительно на своем таланте, то не факт, что он продержится все 13 серий. Волатильность командора пока интригует и пугает одновременно, но очень легко может начать раздражать, если сценаристы так и не продумают его характер до конца.

Описание Кадр из сериала "Рассказ служанки" © Пресс-служба videomore

Еще одна черта второго сезона, которая, к сожалению, перекочевала и в третий — невыносимая неторопливость сюжета. Все, что происходит в течение одной серии, можно было бы уложить минут в 20, но этого не дают сделать бесконечные рапиды и разговоры вокруг да около, которые мы уже где-то слышали. На протяжении первых трех эпизодов нам дали понять, что Джун серьезно настроена на восстание, но, учитывая скромные темпы развития истории, сложно предугадать, придет ли она к чему-нибудь к концу 13-й серии. Судя по рецензиям западных коллег, которым удалось посмотреть шесть эпизодов, а не три, с революцией в Галааде и к середине сезона будет туго. Единственное, что освежает, это более легкий тон, который взяли авторы.

Если в начале шоу мы все ужасались бесчеловечности происходящего и одновременно тревожному сходству с реальным миром, во втором сериал, не побоюсь этого слова, смаковал эти страдания для яркой картинки, то в третьем бесконечные бездны отчаяния скорее бы удручали и навевали скуку, нежели пугали. И сценаристы, к счастью, хорошо прочувствовали этот момент: сил страдать и воспринимать все слишком близко к сердцу нет ни у Джун, ни у нас