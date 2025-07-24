МИД РФ: "западные рельсы" в диалоге Баку и Еревана грозят разбалансировкой

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Запад хочет перевести процесс нормализации между Баку и Ереваном на "свои рельсы", что может привести к разбалансировке в регионе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В контексте азербайджано-армянского урегулирования дипломат призвала рассматривать сигналы западных столиц не поверхностно, поскольку, по данным российской стороны, нет никаких сомнений, что в истинных мотивах Запада под очередными благими намерениями "скрыта сугубо конъюнктурная задача".

"Буквально выдернуть армяно-азербайджанскую нормализацию из регионального измерения: когда две южнокавказские страны пытаются прийти к конструктивным, консенсусным решениям самостоятельно при поддержке ближайших соседей, с которыми им же жить, и которые неоднократно содействовали их примирению или разрешению остроконфликтных ситуаций - Россия, Иран, Турция. Западники нацелены перевести процесс примирения Баку и Еревана на свои рельсы. Куда эти рельсы обычно приводят, мы тоже знаем. <…> На самом деле это может привести к разбалансировке системы безопасности в регионе, подрыву принципа региональной самодостаточности, когда решением актуальных вопросов занимается государства Южного Кавказа и непосредственно граничащие с ними страны", - подчеркнула Захарова.

Она отметила также попытки Вашингтона вмешаться в процесс снятия транспортной блокады в регионе. "Американцы, например, говорят, что у них якобы есть - опять же я их цитирую - "уникальное решение вопроса". На самом деле ничего нового, кроме того, что было сделано в рамках профильной трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, предложить они не могут. Соответственно, и здесь лукавство", - продолжила дипломат.

"К сожалению, из-за деструктивного влияния западников в позиции армянских властей работа в группе застопорилась", - добавила она.