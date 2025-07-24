На участках внешних сторон ТТК и Садового кольца перекрыли движение транспорта

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Движение транспорта в Москве перекрыли на участках Можайского шоссе и внешних сторон Третьего транспортного и Садового колец. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение временно перекрыто на: Можайском шоссе в районе дома 4, корпус 1 по направлению в центр, объезд через проспект Генерала Дорохова; внешней стороне ТТК на съезде на Кутузовский проспект по направлению в область, объезд через Мосфильмовскую улицу; внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, дом 11, съезд на улицу Новый Арбат, объезд через Комсомольский проспект", - говорится в сообщении.

Позднее столичный дептранс сообщил и восстановлении движения.

В новость внесены изменения (13:14 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.