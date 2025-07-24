Захарова: освобождение россиян в Азербайджане нормализовало бы отношения стран

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Москва рассчитывает на скорейшую нормализацию в отношениях с Баку, освобождение Азербайджаном удерживаемых российских граждан поспособствовало бы этому процессу. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас в двусторонних отношениях с Азербайджаном действительно, мягко говоря, непростой этап. Россия нацелена на то, чтобы он не затягивался. Мы рассчитываем на скорейшую нормализацию. Значимым шагом на этом пути стало бы освобождение российских граждан, которые продолжают удерживаться азербайджанскими властями", - отметила дипломат.

Она напомнила, что азербайджанскому послу в Москве Рахману Мустафаеву была вручена нота с требованием немедленно освободить российских граждан, среди которых как журналисты, так и туристы. "По имеющимся у нас сведениям, основания для подобных действий азербайджанских правоохранительных органов отсутствуют. Мы поддержим контакты с азербайджанской стороной на этот счет, в том числе по линии правоохранительных органов", - резюмировала она.

О ситуации с задержаниями

28 июня в следственном управлении СК РФ по Свердловской области сообщили о пресечении деятельности группировки, причастной к ряду убийств, которые были совершены на территории Екатеринбурга в начале 2000-х гг. Под стражу заключены восемь обвиняемых. По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности. Причины смерти второго лица устанавливаются. Их тела были доставлены из Екатеринбурга в Баку, где затем заявили, что судебно-медицинская экспертиза зафиксировала следы насилия, и выразили протест российской стороне.

В республике были отменены мероприятия с участием РФ, задержаны и российские журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, а также еще ряд граждан РФ. Азербайджан и Россия обменялись нотами протеста, в МИД вызывались дипломаты.