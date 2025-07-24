В Артемовском завершили строительство поликлиники для 20 тыс. свердловчан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Строители завершили работы по возведению нового здания поликлиники в Артемовском Свердловской области. Поликлиника будет обслуживать более 20 тыс. жителей города и близлежащих сел и начнет принимать пациентов осенью, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Денис Паслер.

"В Артемовском завершили строительство взрослой поликлиники. Осенью врачи начнут прием пациентов. Четырехэтажное здание рассчитано на 500 посещений в смену. Здесь смогут получать помощь более 20 тыс. жителей города и близлежащих сел", - написал он.

В настоящий момент ведутся ремонтные работы на участке дороги на улице Энергетиков рядом с поликлиникой для организации безопасного и комфортного подъезда к ней, добавил Паслер. Также для медучреждения закуплены современные рентген, флюорограф, маммограф.

В департаменте информационной политики Свердловской области добавили, что амбулаторный корпус Артемовской центральной районной больницы начали возводить в ноябре 2023 года, его появления в городе ждали более 30 лет.

В настоящее время идет процедура передачи больнице нового здания и оборудования, после чего помещениям будет необходимо пройти лицензирование, сообщили также в департаменте.

До конца года в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в регионе будет открыто еще шесть поликлиник в Екатеринбурге, Арамиле, Реже, Серове, Березовском.