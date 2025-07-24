Захарова назвала уход США из ЮНЕСКО частью тяжелого наследия Азуле

Как обратила внимание дипломат, гендиректор ЮНЕСКО сама нарушила те правила, по которым организация должна действовать

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Выход США из ЮНЕСКО и их многомиллионная задолженность станет частью тяжелого наследия генерального директора организации Одре Азуле. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Выход США и, самое главное, их многомиллионная задолженность станет частью тяжелого наследия госпожи Азуле, с которым предстоит разбираться уже новому гендиректору после избрания этой осенью", - сказала она.

Комментируя восстановление в 2023 году членства США в ЮНЕСКО после выхода в 2018 году, Захарова отметила, что Азуле "выступила буквально закоперщиком возврата". "Она горячо приветствовала соответствующее решение администрации [экс-президента США Джо] Байдена, буквально продавила и сделала это в нарушение правил процедуры, невзирая на сомнения ряда государств. При этом Вашингтону без погашения астрономической задолженности - она составляет $600 миллионов - были представлены права по участию в руководящих органах ЮНЕСКО. Мы тогда указывали на недопустимость подобного шага", - добавила дипломат.

Как обратила внимание Захарова, Азуле сама нарушила те правила, по которым организация должна действовать. "Она как гендиректор должна быть гарантом, хранителем не просто каких-то мифических традиций, а правил, по которым ее организация действует. А она стала тем человеком, который их осознанно не просто сам нарушал, но и заставил работать весь механизм на нарушение правил", - подчеркнула она.

По словам официального представителя дипведомства, теперь Азуле делает вид, что секретариат подготовился к выходу США из ЮНЕСКО. Как отметила Захарова, лучше бы в руководстве организации в свое время подготовились к возвращению американской стороны, а в данной ситуации нужно продумать будущую стратегию, учитывая непредсказуемость политики Вашингтона. "Убедиться в этом предстоит уже в ближайшее время при рассмотрении тех же самых пресловутых бюджетных вопросов. Я не удивлюсь, если одним из последствий станет сокращение финансирования программных проектов стран глобального Юга. Пока очевидно, что в рядах западных стран царит некое разочарование", - добавила она.

Выход США из ЮНЕСКО

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли сообщила о том, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО: по мнению властей страны, организация поддерживает инициативы, которые не соответствуют американским интересам.

В ответ на это Азуле опубликовала заявление, в котором назвала данный шаг ожидаемым и заверила, что за последние годы организация подготовилась к такому развитию событий. По ее словам, ЮНЕСКО находится в более стабильном финансовом положении, чем в 2018 году, а объем взносов с того времени удвоился, поэтому на данном этапе вопрос о сокращении персонала не рассматривается.