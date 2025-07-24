Конкурсный отбор программы "Герои Крыма" прошли 57 участников СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. 57 крымчан-участников СВО прошли конкурсный отбор кадровой программы "Герои Крыма", сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"С начала регистрации, запущенной в феврале текущего года, на участие в программе было подано более 900 заявок. Это свидетельствует о ее высокой востребованности. Конкурсный отбор прошли 57 человек", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что многие участники программы и сегодня находятся в зоне боевых действий.

Программа "Герои Крыма" - аналог федеральной программы "Время героев", которая реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Ее целью является подготовка квалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти, на предприятиях и в организациях Республики Крым. Программа предусматривает 50 мест, 20% из которых к 1 декабря 2025 года должны быть трудоустроены, а к 1 октября 2026 года - не менее 80%. Отбор участников программа проводится общественным советом, главой которого избрали Сергея Аксенова.