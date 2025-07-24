Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики отметил, что это будет необходимо делать, "иначе безопасность венгерских поставок окажется под угрозой"

ООН, 24 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности Будапешта совместно с российскими энергетическими компаниями искать альтернативные пути поставок, если Евросоюз введет запрет на импорт российского газа. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Мне выпала честь участвовать в Петербургском международном экономическом форуме, где я провел встречи с руководителями крупнейших российских энергетических компаний. И там я убедился в их готовности продолжать поставки в Венгрию, даже если Брюссель попытается этому помешать. Так что решение придется искать, иначе безопасность венгерских поставок окажется под угрозой", - отметил Сийярто.

В ЕС в рамках санкций против РФ в январе 2026 года вступит в силу запрет на спотовые закупки российского газа. Все государства - члены сообщества должны будут отказаться от российских энергоносителей лишь к концу 2027 года. Кроме того, правительство Венгрии заявило, что не поддержит разработанный Еврокомиссией план полного отказа от поставок в ЕС нефти и газа из России к началу 2028 года.