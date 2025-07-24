На "Иннопроме" в Минске забронировано более 70% выставочных площадей

В мероприятии примут участие как белорусский, так и российский бизнес

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Более 70% выставочных площадей забронировано экспонентами для участия в промышленной выставке "Иннопром. Беларусь", которая пройдет с 29 сентября по 1 октября 2025 года в Минске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Иннопрома".

"Уже сейчас мероприятие вызывает огромный ажиотаж со стороны бизнеса: забронировано более 70% выставочных площадей. В общей сложности экспозиция российских и белорусских организаций займет более 15 000 квадратных метров", - сказали в пресс-службе.

В мероприятии примут участие как белорусский, так и российский бизнес. Среди крупных участников из России - компании 1С, СМК, ММК, "Полипласт", Ростех, Нацпроектстрой, НАМИ. Кроме того, ожидаются региональные экспозиции: так, наличие своих стендов подтвердили такие регионы, как Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Тульская, Кировская, Челябинская области и другие субъекты.

С белорусской стороны в выставке планируют принять участие как регионы, так и ведущие национальные предприятия - например, МАЗ, "Атлант", "Интеграл", "Белкоммунмаш" и другие.

В рамках непосредственно деловой программы запланирован ряд стратегически важных сессий, направленных на укрепление промышленной интеграции в рамках ЕАЭС и развитие технологического сотрудничества, отметили в пресс-службе "Иннопрома". Ключевым мероприятием форума станет главная пленарная сессия "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего", посвященная сотрудничеству России и Белоруссии в промышленности, а также кооперации компаний для достижения общих технологических целей. Ожидается, что в сессии примут участие премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В ходе форума также будет обсуждаться сотрудничество в сфере беспилотных технологий, транспортной инфраструктуры, автопрома, межрегионального торгово-промышленного диалога и другие темы.