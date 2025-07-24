В "Арт-квартале" в Москве откроется выставка уличного искусства "Фигура речи"

Работы сочетают в себе абстракцию и фигуратив, что позволяет творцам "использовать самые разные художественные подходы: от минимализма до экспрессивной живописи"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Церемония открытия выставки уличного искусства "Фигура речи" состоится 31 июля в пространстве "Арт-квартал". Проект реализуется центром современного искусства (ЦСИ) Винзавод совместно с Москомархитектурой, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦСИ.

"Новая выставка уличной галереи НЕТСТЕН получила название "Фигура речи". Это пространство творческого диалога, где можно проследить эволюцию визуального языка и сквозь череду образов провести зрителя по страницам истории изобразительного искусства. Причем "читать" этот своеобразный "учебник" визуального языка можно в любом направлении: как от простого к сложному, так и наоборот", - передают в ЦСИ слова главного архитектора города Москвы Сергея Кузнецова.

В экспозиции "Фигуры речи" собраны работы российских уличных художников. Участники проекта создали граффити, опираясь на идею "концептуального высказывания": они провели параллели "между тем, что происходило всегда в изобразительном искусстве, и тем, что происходит сейчас".

Работы сочетают в себе абстракцию и фигуратив, что позволяет творцам "использовать самые разные художественные подходы: от минимализма до экспрессивной живописи". Кроме Кузнецова, в церемонии открытия выставки примут участие основательница ЦСИ "Винзавод" Софья Троценко, куратор выставки Алексей Партола и художники проекта.