В первую очередь школьные программы и учебники должны объективно отражать историю страны, заявила председатель Совета Федерации

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала правильным акцент на углубленное изучение истории России в школах.

"Акцент на углубленное изучение истории своей страны - он правильный. И я считаю, что в первую очередь школьные программы, школьные учебники должны объективно отражать историю нашей страны. И все дети должны в школе изучать [историю России] не бегло, не в числе прочих, это должен быть серьезный предмет, серьезное изучение истории своего государства", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.