В ОП заявили, что следствие по делу об отмывании денег ФБК должно быть публичным

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Расследование дела об отмывании 1 млрд рублей, выделенных на финансирование "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК), должно быть публичным. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС в субботу член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

"Для меня нет ничего удивительного [в новости о возбуждении дела], потому что злоупотреблений там [в ФБК] довольно много. Надо выяснять, что и как происходит в ФБК, выявлять, как происходит финансирование, что происходит внутри. И, конечно, расследование должно быть публичным, детальным и убедительным", - сказал Григорьев.

По его словам, ФБК получает различные пожертвования, в том числе и "достаточно непонятным сетевым образом". "И неясно, каким образом в действительности тратятся поступающие деньги", - подчеркнул собеседник агентства.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова назвала происходящее "хорошей работой правоохранительных органов". "Цифра, о которой идет речь, поражает воображение. Это, конечно, очень много, и я думаю, что большинство сторонников оппозиции в разных регионах даже не могли себе представить, что такие деньги проходят через эту организацию", - отметила она.

По словам собеседника агентства, с действиями СК связана "повышенная нервозность руководителей оппозиции". "Вскрыта финансовая сеть оппозиции, о которой раньше шли отдельные разговоры, были догадки и домыслы. Сейчас, похоже, это приобретает понятные контуры. Я думаю, что в ближайшее время наступит ясность. Для них [руководителей ФБК] это новость очень неприятная", - заключила Федорова.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по материалам МВД о легализации около 1 млрд рублей, которые были направлены на финансирование некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией".