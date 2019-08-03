СК возбудил дело об отмывании 1 млрд рублей, на которые финансировался ФБК

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о легализации порядка 1 млрд рублей, который был направлен на финансирование некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (ч. 4 ст. 174 УК РФ)", - сказала она. Поводом к возбуждению уголовного дела стали поступившие из МВД России материалы о легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей.