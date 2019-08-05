{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посольство РФ соболезнует в связи со стрельбой в США

За последние два дня в стране произошли несколько преступлений, жертвами которых стали 29 человек
Здание посольства России в США Анатолий Бочинин/ТАСС
Описание
Здание посольства России в США
© Анатолий Бочинин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Российское посольство в США в воскресенье выразило соболезнования в связи со стрельбой в Эль-Пасо (штат Техас), Дейтоне (штат Огайо) и Чикаго (штат Иллинойс).

На эту тему
Хронология громких инцидентов со стрельбой в США за последние 10 лет

"С глубокой скорбью мы узнали о преступлениях, которые произошли в Эль-Пасо, Дейтоне и Чикаго. Посольство разделяет скорбь тех, кто потерял своих близких, и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

За последние два дня в США произошли несколько инцидентов со стрельбой, жертвами которых стали 29 человек. В субботу в результате стрельбы в магазине Walmart на территории торгового центра в Эль-Пасо 20 человек погибли, 26 были ранены. В ночь на воскресенье стрельба была открыта в центре Дейтона, в результате погибли девять человек, пострадали 27. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).

Теги
СШАРоссия
Ассоциация журналистов призвала Белый дом не отзывать пропуск корреспондента Playboy
Как ранее сообщил журналист Брайан Карем, действие его пропуска будет приостановлено на 30 дней
Читать полностью