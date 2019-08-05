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Стрельба в торговом центре в Техасе

Певец Халид перечислит сборы от концерта родным жертв и пострадавшим при стрельбе в Техасе

Исполнитель планирует провести благотворительный концерт в этом месяце

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Певец Халид решил провести в этом месяце концерт и перечислить все сборы от выступления семьям жертв и пострадавшим в результате стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас). 

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Об этом 21-летний исполнитель сообщил в понедельник в своем Twitter.

"В последние несколько дней я размышлял о том, как помочь и поддержать этот город. Я планирую провести ранее в этом месяце благотворительный концерт, все сборы от которого будут направлены семьям тех, кого затронула стрельба", - написал Халид. Он вырос в семье военных и рос в Эль-Пасо.

Халид считается одним из самых популярных артистов среди пользователей стримингового сервиса Spotify. Певец в прошлом году записал не менее 20 композиций в сотрудничестве с другими исполнителями, включая Шона Мендеса.

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