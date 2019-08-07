Курские власти выделили 15 млн рублей пасечникам в качестве компенсации от гибели пчел

ТАСС, 7 августа. Власти Курской области выделили 15 млн рублей пасечникам в качестве компенсации после гибели пчел, погибших после обработки полей пестицидами. В общей сложности компенсацию получат 244 человека, сообщили в среду в пресс-службе администрации региона.

"На сегодняшний день заявились 244 пчеловода. Общая сумма компенсации составит порядка 15 млн рублей", - сообщает пресс-служба.

Врио губернатора Роман Старовойт распорядился выплатить официально зарегистрированным пасечникам 3150 рублей за одну пчелосемью. Прием документов завершится в четверг, 8 августа.

Власти не располагают данными, сколько пчеловодов пострадало фактически. Компенсации получат только те, у кого есть паспорт пасечника.

В последнее время массовая гибель пчел была зафиксирована в центральной части и на юге России, в Удмуртии, Республике Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане. В конце июля Минсельхоз РФ сообщил, что в 25 региона погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общего количества в РФ. По данным врио директора Федерального научного центра пчеловодства Анны Брандорф, эта цифра значительно выше и составляет около 80 тысяч пчелиных семей, ущерб пчеловодов превысил 2 млрд рублей. Россельхознадзор связывает гибель пчел с отравлением их средствами защиты растений.