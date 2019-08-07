Трамп не считает нужным запрещать штурмовые винтовки из-за трагедий в Огайо и Техасе

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пока не собирается инициировать запрет на штурмовые винтовки из-за трагедий в Огайо и Техасе, но выступает за усиление механизма проверок при продаже оружия. Об этом он заявил в среду журналистам на Южной лужайке Белого дома перед отбытием в Дейтон и Эль-Пасо.

"Я никого не виню в трагедии, кроме психически больных людей, - сказал он. - Мы встретимся с членами Конгресса... У меня было много встреч за последние два дня. Нам необходимо посмотреть, где мы находимся".

По словам Трампа, в вопросе дальнейшей продажи оружия сейчас есть две различные позиции. "Если мы подойдем близко к соглашению, то я верну законодателей (летние каникулы законодателей начались в августе и продлятся около месяца - прим. ТАСС)", - добавил глава Белого дома.

"Я выступаю за усиление проверок, не надо давать в руки оружие больным людям, - отметил Трамп. - Нет политического аппетита на данный момент делать это (запрещать штурмовые винтовки - прим. ТАСС), но есть большое стремление усилить проверки".

В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция. Стрелявший разместил в интернете "манифест" с призывами "не допустить вторжения в Техас" мексиканских иммигрантов. В ночь на воскресенье стрельба также была открыта в центре Дейтона, в результате погибли девять человек, ранения получили 27. Стрелок был убит на месте сотрудниками полиции. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).

Право на приобретение и ношение оружия гарантировано американцам Второй поправкой к Конституции. В последние годы власти США неоднократно предпринимали попытки ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия в свете происходивших в стране инцидентов с его применением, однако успехом эти усилия до сих пор не увенчались.