Горячая линия психологической помощи открыта после ДТП под Новороссийском

ТАСС, 8 августа. Власти Краснодарского края открыли горячую линию психологической помощи для родственников пострадавших при столкновении автобуса и легкового автомобиля под Новороссийском, в результате которого три человека погибли и 44 госпитализированы. Об этом сообщается в четверг на сайте администрации Краснодарского края.

"Организована работа горячей линии психологической помощи", - говорится в сообщении. Позвонить на горячую линию можно по телефону 8(8617) 61-25-08.

Ранее сообщалось, что на базе ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю также была открыта горячая линия по телефону 8(8612) 68-64-40.

Как сообщила в четверг заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Ирина Вязовская в эфире телеканала "Россия-24", пять человек находятся в тяжелом состоянии, среди них один ребенок - в крайне тяжелом состоянии.

"Сейчас погибших у нас три человека, из них двое детей. Пять человек находятся в тяжелом состоянии. Сейчас санитарной авиацией перевозятся три человека, вылетает вертолет, в ближайшее время заберет еще одного человека. И ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, при стабилизации будет также переведен вертолетом в краевую детскую больницу", - сказала она.

ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло в среду вечером на автодороге Новороссийск - Керчь в районе поселка Верхнебаканский. В результате столкновения оба транспортных средства упали в обрыв, глубина которого составляет около 30 м. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку.

В новость внесены изменения (08:43 мск) - добавлен комментарий министра здравоохранения региона