МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом под Новороссийском

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. ГУ МЧС по Краснодарскому краю открыло горячую линию в связи с ДТП с участием экскурсионного автобуса под Новороссийском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Администрацией муниципального образования развернут пункт временного размещения по адресу: поселок Нижнебаканский, улица Ленина. На базе ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организована работа телефона горячей линии: 8-861-268-64-40", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что всего в спасательной операции задействовано 56 человек, 17 единиц техники, в том числе семь человек личного состава и две единицы техники от МЧС России .

В среду около 22:20 мск на 16-м км автодороги Новороссийск - Керченский пролив произошло лобовое столкновение автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai, после чего оба опрокинулись в обрыв, глубина которого составляет около 30 метров.

По данным источника в экстренных службах, в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей, еще 30 человек пострадали, среди них пятеро детей. Состояние двоих детей оценивается как тяжелое. Автобус принадлежит санаторию "Эллада". В МЧС России сообщили о госпитализации 27 человек.