Источник: Илью Яшина доставили в Хамовнический суд в связи с новым административным делом

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС /. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин доставлен в Хамовнический суд Москвы в связи с новым делом об административном правонарушении. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

"Яшина с конвоем доставили в суд Москвы. В отношении него начато новое дело об административном правонарушении, но я пока не знаю, с чем оно связано", - сказал защитник.

29 июля Щербинский суд Москвы признал Яшина виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде 10 суток ареста за призывы выходить на несанкционированную акцию протеста.

27 июля сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Всего, по данным полиции, на эту акцию собралось более 3,5 тыс. человек. Власти заранее предупредили участников митинга об ответственности и недопустимости нарушения закона. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами несанкционированных акций 14 и 27 июля.