"Известия": предварительный стандарт на школьную форму могут утвердить в 2020 году

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) для школьной формы планируется ввести в 2020 году. Об этом газете "Известия" сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"В стандарте будут прописаны параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани и подкладки", - пояснил он.

Также в документе будут прописаны требования к прочности и стойкости материала, способность образовывать катышки и изменять свои размеры после стирки.

Новый стандарт будет утвержден на ограниченный срок для проверки нормы на практике перед принятием ГОСТа.

Эксперты Роскачества накануне начала учебного года подготовили свои рекомендации по выбору формы для школьников. В частности, они рекомендуют тщательно проверять маркировку изделий и состав тканей.