Эксперты: принципы подачи в СМИ данных о площадях лесных пожаров нужно менять

Цифры в несколько миллионов гектаров, которые попадают в прессу, означают не площадь действующих пожаров, а общую площадь, которую прошел огонь с момента возникновения возгорания, рассказал ТАСС директор Центра лесной пирологии, развития технологий охраны лесных экосистем, защиты и воспроизводства лесов (Красноярск) Роман Котельников. Очаг может функционировать длительное время, и огонь будет перемещаться по местности, но в статистике будет отражена не горящая в данный момент открытым пламенем территория, а вся местность, которую прошло пламя, даже если его на ней уже нет.

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Ведомства, которые занимаются мониторингом и тушением лесных пожаров, должны предоставлять СМИ корректную и понятную информацию о ситуации в лесах и масштабах огненной стихии, считают опрошенные ТАСС эксперты лесной отрасли. При этом сама методика подсчета, с помощью которой формируется статистика по лесным пожарам, вполне актуальна и в изменениях не нуждается, отмечают они.

"Надо учить людей, которые работают с пресс-службами, а впоследствии со СМИ, правильно подавать информацию. Говорят, что пожары [оцениваются в] 3 млн га - но это не означает, что именно столько лесов в настоящий момент горит. Поэтому правильнее будет сообщать не какая площадь было пройдена огнем с момента возникновения пожара, а прирост пожара за сутки - как раз эта цифра реально характеризует то, что горит. Может так получиться, что пожар (в статистике) несколько тысяч гектаров, но на самом деле там горит кромка, сантиметров 50", - сказал Котельников.

Согласен с этой точкой зрения и заместитель директора Всероссийского института повышения квалификации работников лесного хозяйства Николай Коршунов. "Тем, кто подает информацию, надо более аккуратно обращаться с первоисточником. Иначе цифры выглядят страшно", - считает он.

Котельников добавил, что и термин "площадь, пройденная пожаром", вовсе не означает, что весь лес на этой площади уничтожен. "Конечно, некоторые пожары переходят в верховые (наиболее опасные для леса), но большинство - это горение травы между деревьями, подстилки. Где-то деревья повреждаются, где-то нет. Так что где-то погибнет часть леса, где-то через год он восстановится, а где-то на это потребуются десятки лет", - считает эксперт.

Действующая методика

При этом, как считают эксперты, сама методика оценки площадей лесных пожаров в изменениях не нуждается. По словам Коршунова, она была разработана около 50 лет назад, но вполне актуальна сейчас. "На самом деле параметров в официальной статистике очень много - и все они нужны. Площадь, пройденная пожаром необходима для подсчета ущерба. Площадь действующих пожаров - больше для оперативной работы", - рассказал Коршунов.

Как рассказал Котельников, дополнительным параметром является действующая кромка лесных пожаров. "Это уже линейный показатель, оценивается в километрах и метрах, а не гектарах. Лесные пожары тушат, обрабатывая кромку. И есть нормативы, сколько нужно человек, чтобы расставить вдоль кромки", - отметил директор центра, добавив, что для обывателя лучше всего отражал бы реальную картину показатель площади, пройденной за сутки огнем.

Лесные пожары в России

По данным Авиалесохраны, по состоянию на 00:00 мск 9 августа на территории РФ действовало 196 лесных пожаров на площади 197 тыс. га. При этом пройденная огнем площадь превышает 2,4 млн га. Больше всего лесных пожаров зафиксировано в Иркутской области (126 тыс. га), Красноярском крае (64 тыс. га) и Якутии (1,1 тыс. га).

Режим ЧС в связи с лесными пожарами введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и в одном муниципальном районе Республики Бурятия. Особый противопожарный режим действует в 42 субъектах РФ.