Специалисты не выявили опасного уровня радиации в почве и воде после ЧП под Архангельском

ТАСС, 9 августа. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Архангельской области совместно с специалистом петербургского института радиационной гигиены провели исследования почвы, воды и воздуха после ЧП на военном полигоне в районе Северодвинска, в результате которых не нашли повышенного уровня радиации. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
В горадминистрации отметили, что после ЧП была создана комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством губернатора Игоря Орлова, в которую также вошли специалисты регионального управления Роспотребнадзора, а из Санкт-Петербурга был приглашен эксперт института радиационной гигиены имени профессора П. В. Рамзаева Алексей Громов.
"Отобраны пробы воздуха, почвы, воды, проведена оценка радиационного фона в Северодвинске и его окрестностях. Проверкой были охвачены несколько населенных пунктов. Ни в одном из них превышения нормального уровня радиационного фона не выявлено", - приводятся в сообщении на сайте администрации слова Громова.
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Роман Бузинов подтвердил, что причин опасаться за свое здоровье у местного населения после ЧП нет. "Комплекс контрольных и аналитических мероприятий проведен в полном объеме. Оснований для беспокойства за жизнь и здоровье северян нет", - приводятся в сообщении гордаминистрации слова Бузинова.
В администрации города ТАСС также сообщали, что радиационный фон за сутки наблюдений, которые прошли с момента ЧП, не менялся.