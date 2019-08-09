Специалисты не выявили опасного уровня радиации в почве и воде после ЧП под Архангельском

ТАСС, 9 августа. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Архангельской области совместно с специалистом петербургского института радиационной гигиены провели исследования почвы, воды и воздуха после ЧП на военном полигоне в районе Северодвинска, в результате которых не нашли повышенного уровня радиации. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В горадминистрации отметили, что после ЧП была создана комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством губернатора Игоря Орлова, в которую также вошли специалисты регионального управления Роспотребнадзора, а из Санкт-Петербурга был приглашен эксперт института радиационной гигиены имени профессора П. В. Рамзаева Алексей Громов.