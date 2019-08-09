Единороссы не поддерживают идею о запрете проносить свою воду и еду в кинозалы

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" не поддерживает законопроект Министерства культуры РФ в части запрета проносить в кинозалы продукты питания и напитки, купленные за пределами кинотеатра. Об этом в пятницу заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

"В части запрета на пронос в кинозалы продуктов питания и напитков, за исключением купленных в кинотеатре, они [поправки, разработанные Минкультуры] не имеют логического обоснования и учитывают только коммерческие интересы тех торговых точек, которые расположены в кинотеатрах", - сказала Казакова.

По ее мнению, инициатива ограничивает права людей, которые придерживаются принципов здорового питания или по медицинским показаниям не могут употреблять продукцию, реализуемую в кинотеатрах. "Каждый человек имеет право пить ту воду и есть тот продукт, который считает нужным", - подчеркнула парламентарий.

Принятие поправок Минкультуры также приведет к существенному удорожанию похода в кинотеатр, считает она. "Не секрет, что продукция в пунктах питания кинотеатров существенно выше розничной стоимости. Если к этому прибавить стоимость билетов, то гораздо меньшее количество людей смогут себе позволить этот вид отдыха", - отметила депутат, добавив, что для многодетных и малообеспеченных семей поход в кино "станет просто неподъемным".

"Мы считаем, что общественные обсуждения данного вопроса просто необходимы, и будем защищать интересы зрителей", - заключила Казакова.

Ранее в пресс-службе Минкультуры сообщили, что поправки в федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" были подготовлены по просьбе представителей киноиндустрии, которые сослались на "существенное падение доходов" из-за невозможности устанавливать запрет проносить на сеансы собственные еду и напитки.