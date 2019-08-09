Минкультуры предлагает запретить пронос своей еды в кинозалы

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Министерство культуры РФ по просьбе представителей киноиндустрии подготовило поправки в действующий федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", запрещающие доступ в залы с едой и напитками. Исключением являются случаи, когда они куплены на территории кинотеатра, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ведомства.

Проект поправок в закон размещен на портале правовой информации. "В целях сохранения имущества и обеспечения общественного порядка и общественной безопасности демонстратор фильма включает в правила посещения кинотеатра положения, устанавливающие запрет на пронос на его территорию продуктов питания, а также алкогольных и прохладительных напитков, за исключением продуктов питания, алкогольных и прохладительных напитков, приобретенных в специализированных торговых точках, расположенных на территории кинотеатра", - указано в документе.

Как пояснили в пресс-службе, норма, дающая кинотеатрам возможность устанавливать запрет на пронос на сеанс продуктов питания, была включена в поправки по итогам нескольких совещаний с представителями киноиндустрии.

В ведомстве уточнили, что "представители киносетей, отмечали, что для них это является проблемой, которая ведет к существенному падению доходов".

На данный момент инициатива вынесена на общественное обсуждение, чтобы выслушать разные мнения и принять окончательное решение, подчеркнули в Минкультуры.