Всех пострадавших при взрыве под Северодвинском вывезли из Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 9 августа. /ТАСС/. Все пострадавшие при взрыве под Северодвинском отправлены для лечения из Архангельской области в федеральный центр. Об этом ТАСС в пятницу сообщил заместитель главного врача Архангельской областной клинической больницы Алексей Преловский, не уточнив название города.
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"После стабилизации состояния пациенты, согласно рекомендациям специалистов, были направлены в федеральный центр", - сказал заместитель главврача.
Спикер напомнил, что первую медицинскую помощь, в том числе неотложные оперативные вмешательства, пострадавшие в результате взрыва на военном полигоне под Северодвинском получили в больницах Архангельска и Северодвинска. По его словам, пострадавшие поступили с переломами различной степени тяжести.