Движение на обрушившемся участке трассы Джубга - Сочи возобновят в ночь на субботу

СОЧИ, 10 августа. /ТАСС/. Движение транспорта по восстановленному участку трассы Джубга - Сочи, где 25 июля произошло обрушение, начнется в полночь 10 августа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Черноморье".

"Пуск транспорта через восстановленный участок трассы запланирован на полночь 10 августа (по московскому времени - прим. ТАСС). Первый этап работ на пострадавшем от стихии участке федеральной дороги, необходимый для открытия штатного режима движения, завершен за 14 дней. Всего с территории ЧС вывезено более 8,7 тыс. куб. м грунта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воды реки Псахе отведены на значительное расстояние от дороги. "На повестке дня остается устройство железобетонного водозащитного сооружения подпорной стены, который будет ограждать тело насыпи дороги от перспективных паводковых рисков и угроз размыва. Эти работы будут продолжены в рамках второго этапа ликвидации последствий ЧС уже в условиях открытого непрерывного движения на восстановленном участке федеральной дороги", - добавили в пресс-службе.

Часть федеральной автодороги Джубга - Сочи обрушилась 25 июля на подъезде к Мамайской развязке Сочи в результате мощного оползня, вызванного обильными осадками.