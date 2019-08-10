Сотрудник Росгвардии спас пострадавших во время пожара на автозаправке в Ингушетии

ПЯТИГОРСК, 10 августа. /ТАСС/. Сотрудник Росгвардии спас людей, пострадавших во время пожара на автозаправке в ингушском городе Сунжа. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия).

"В городе Сунжа республики Ингушетия 27-летний сотрудник ОМОН старшина полиции Джабраил Мейриев, находясь на амбулаторном лечении перед предстоящей операцией, выехал в ближайшую дежурную аптеку за медикаментами. Возле автозаправочной станции он почувствовал запах газа и увидел возгорание, загорелись несколько автомобилей. Омоновец бросился на помощь пассажирам и потушил горящую на них одежду, одновременно из павильона выбежал человек, охваченный пламенем. Сотрудник Росгвардии бросился к нему и погасил на нем огонь, укрыв своей одеждой, затем поместил пострадавшего в свою машину и доставил в приемное отделение Сунженской Центральной больницы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 августа в Сунже произошел взрыв на газовой пропановой заправке, в результате чего полностью сгорела находившаяся рядом шиномонтажная мастерская. В результате ЧП пострадали шесть человек, трое из которых переведены в ожоговый центр в Грозном, их состояние врачами оценивается как крайне тяжелое. В МВД по региону предварительной причиной взрыва и последующего пожара назвали несоблюдение норм безопасности.