Число эвакуированных в ПВР из-за взрывов в Красноярском крае превысило 50 человек

ТАСС, 10 августа. Число эвакуированных в пункт временного размещения (ПВР) в поселке Малиновка Ачинского района Красноярского края достигло 52 человек. Об этом говорится в официальном сообщении региональных властей в субботу.

В пятницу на территории района на воинском полигоне прогремели новые взрывы. Из деревни Каменка эвакуировались более 1,2 тыс. жителей. Большинство из них разместилось у родственников. По состоянию на вечер четверга, в пункте находились 38 человек.

"В настоящее время в ПВР находятся 52 человека, в том числе шесть детей, эвакуированных из деревни Каменки", - говорится в сообщении.