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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Число эвакуированных в ПВР из-за взрывов в Красноярском крае превысило 50 человек

Всего из деревни Каменка эвакуировались более 1,2 тыс. жителей, многие находятся у родственников

ТАСС, 10 августа. Число эвакуированных в пункт временного размещения (ПВР) в поселке Малиновка Ачинского района Красноярского края достигло 52 человек. Об этом говорится в официальном сообщении региональных властей в субботу.

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В пятницу на территории района на воинском полигоне прогремели новые взрывы. Из деревни Каменка эвакуировались более 1,2 тыс. жителей. Большинство из них разместилось у родственников. По состоянию на вечер четверга, в пункте находились 38 человек.

"В настоящее время в ПВР находятся 52 человека, в том числе шесть детей, эвакуированных из деревни Каменки", - говорится в сообщении.

 

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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