Спасатели эвакуировали часть туристов, застрявших в бухте Ежовой в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудники приморского ГУ МЧС эвакуировали 11 из 18 туристов, застрявших на пляже в Лазовском районе Приморья из-за разлива ручья после дождей, остальные от эвакуации отказались, сообщила в воскресенье пресс-служба управления.

"Аэромобильная группировка МЧС России эвакуировала застрявших в районе бухты Ежовой Лазовского района туристов, в том числе двоих детей. В настоящее время течение через устье ручья Черного спало. Эвакуируемые доставлены в кафе в село Лазо, куда за ними приедут родственники. Семь человек от эвакуации отказались", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что все отдыхающие были заранее предупреждены о непогоде.

В субботу разлившийся из-за обильных дождей ручей Черный в Лазовском районе Приморья отрезал от дорог 18 туристов, приехавших на пляж в бухте Ежовой.

В южных районах Приморья в четверг и пятницу прошли сильные дожди.