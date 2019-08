Жители Якутии передали Джорджу Мартину статуэтку Джона Сноу

В мае 2019 года поклонники творчества писателя собрали средства на изготовление трехкилограммовой статуэтки из чистого серебра с инкрустацией из полудрагоценных камней и мамонтовой кости. Фигуру мужчины в плаще стража ночного дозора с мечом из драконьего стекла - обсидиана изготовили якутские мастера-ювелиры.

Сериал "Игра престолов" (Game of Thrones) создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Киносага является одним из самых дорогостоящих проектов в истории телевидения.

В 2016 году якутские мастера подарили голливудскому актеру Леонардо ди Каприо народный "Оскар". Статуэтка была выполнена в виде смотрящего в небо мужчины, держащего в руках чороон (сосуд, используемый в ритуальных целях). Свои украшения для изготовления ценного подарка пожертвовали более ста жительниц Якутии. На создание статуэтки собрали порядка 1,4 кг серебра и 3,49 грамма золота.