Жители Якутии передали Джорджу Мартину статуэтку Джона Сноу

ЯКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Якутские фанаты сериала "Игра престолов" доставили статуэтку персонажа Джона Сноу в город Санта-Фе в штате Нью-Мексико (США), где находится частный кинотеатр писателя Джорджа Мартина, по мотивам романов которого снят сериал.

"Наши земляки, проживающие в Канаде, прибыли в Санта-Фе и передали статуэтку Джанет Северанс. Она является представителем частного кинотеатра Jean Cocteau, который писатель Джордж Мартин приобрел в своем родном городе", - сообщила ТАСС одна из инициаторов акции Татьяна Егорова.

По ее словам, во время передачи статуэтки Мартина в городе не оказалось."Госпожа Северанс пообещала передать статуэтку писателю", - отметила Егорова.