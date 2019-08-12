Жители Якутии передали Джорджу Мартину статуэтку Джона Сноу

ЯКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Якутские фанаты сериала "Игра престолов" доставили статуэтку персонажа Джона Сноу в город Санта-Фе в штате Нью-Мексико (США), где находится частный кинотеатр писателя Джорджа Мартина, по мотивам романов которого снят сериал.
"Наши земляки, проживающие в Канаде, прибыли в Санта-Фе и передали статуэтку Джанет Северанс. Она является представителем частного кинотеатра Jean Cocteau, который писатель Джордж Мартин приобрел в своем родном городе", - сообщила ТАСС одна из инициаторов акции Татьяна Егорова.
По ее словам, во время передачи статуэтки Мартина в городе не оказалось."Госпожа Северанс пообещала передать статуэтку писателю", - отметила Егорова.
В мае 2019 года поклонники творчества писателя собрали средства на изготовление трехкилограммовой статуэтки из чистого серебра с инкрустацией из полудрагоценных камней и мамонтовой кости. Фигуру мужчины в плаще стража ночного дозора с мечом из драконьего стекла - обсидиана изготовили якутские мастера-ювелиры.
Сериал "Игра престолов" (Game of Thrones) создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Киносага является одним из самых дорогостоящих проектов в истории телевидения.
В 2016 году якутские мастера подарили голливудскому актеру Леонардо ди Каприо народный "Оскар". Статуэтка была выполнена в виде смотрящего в небо мужчины, держащего в руках чороон (сосуд, используемый в ритуальных целях). Свои украшения для изготовления ценного подарка пожертвовали более ста жительниц Якутии. На создание статуэтки собрали порядка 1,4 кг серебра и 3,49 грамма золота.