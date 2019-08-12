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МИД России выразил соболезнования в связи с жертвами при взрыве бензовоза в Танзании

В результате взрыва погибли 75 человек, еще 39 остаются в больнице

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате взрыва перевернувшегося в Танзании бензовоза. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

В субботу в городе Морогоро на востоке Танзании перевернулся бензовоз, из которого вылилось топливо. По словам очевидцев, трагедия произошла из-за того, что один из собравшихся вокруг машины мужчин закурил сигарету. Среди погибших и пострадавших преимущественно местные жители, которые собирали топливо, а также уличные торговцы едой.

В результате взрыва погибли 75 человек, еще 39 остаются в больнице. Президент Танзании Джон Магуфули в воскресенье объявил трехдневный траур.

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ТанзанияРоссия
Северный Кавказ
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