СМИ: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 75

ТАСС, 12 августа. Количество погибших в результате взрыва бензовоза в субботу в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 75. Об этом во вторник сообщила местная газета The Citizen со ссылкой на медиков.

Ранее сообщалось о 68 жертвах инцидента. По данным газеты, еще 39 человек остаются в больнице.

Перед взрывом из перевернувшегося бензовоза вылилось топливо. По словам некоторых очевидцев, трагедия произошла из-за того, что один из собравшихся вокруг него мужчин закурил сигарету. Среди погибших и пострадавших преимущественно местные жители, которые собирали топливо, а также уличные торговцы едой.

Президент Танзании Джон Магуфули в воскресенье объявил трехдневный траур.

Морогоро расположен в 200 км к западу от административного центра Танзании Дар-эс-Салама и входит в десятку крупнейших городов страны.