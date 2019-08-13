СМИ: Givenchy и Coach вслед за Versace извинились за футболки с неправильной картой Китая

ТАСС, 13 августа. Французский модный дом Givenchy и американский бренд одежды и аксессуаров Coach принесли в понедельник извинения вслед за итальянской компанией Versace за выпущенные в продажу футболки, на которых несколько китайских городов и территорий были обозначены как отдельные государства. Об этом сообщил онлайн-портал BuzzFeed.

В воскресенье представители Versace выступили с извинениями после того, как компания выпустила в продажу футболки с рисунком, на котором города Макао и Гонконг, имеющие статус специальных административных районов КНР, были отмечены как независимые страны. Фотографии таких футболок разместили пользователи китайских соцсетей, что вызвало критику в адрес итальянского модного дома.

Как пишет BuzzFeed, вслед за этим пользователи китайского сегмента интернета опубликовали фото с футболками от Coach и Givenchy, на которых Гонконг и остров Тайвань, также являющийся частью Китая, обозначены как отдельные государства. При этом в случае с Coach речь шла о футболке, выпущенной в продажу еще в прошлом году.

Обе компании были вынуждены принести извинения. Так, в Coach заверили, что бренд "уважает и поддерживает суверенитет Китая и его территориальную целостность". В опубликованном заявлении компания пояснила, что указанный товар был изъят из продажи в мае 2018 года.

В Givenchy также признали ошибку, заявив, что модный дом "предпринимает действия с тем, чтобы футболки с некорректным дизайном были отозваны со всех рынков".

По данным BuzzFeed, ошибка Coach привела к тому, что китайская супермодель Лю Вэнь, являющаяся лицом бренда в КНР, заявила о намерении расторгнуть контракт с американской компанией. Ранее с такой же ситуацией столкнулся модный дом Versace. Китайская актриса Ян Ми отказалась от сотрудничества с итальянской компанией, заявив, что та своими действиями поставила под сомнение территориальную целостность КНР.