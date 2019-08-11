В Versace извинились за выпуск футболок с неправильной картой Китая

ТАСС, 11 августа. Итальянский модный дом Versace принес извинения после того, как выпустил в продажу футболки с рисунком, на котором была изображена неправильная карта Китая. Соответствующее заявление компании опубликовано в воскресенье на ее странице в сервисе микроблогов Sina Weibo .

По данным газеты Global Times, речь идет о футболках с картой КНР, на которой города Макао и Гонконг, имеющие статус специальных административных районов этой страны, были отмечены как отдельные государства. Фотографии таких футболок опубликовали пользователи китайских соцсетей, что вызвало критику в адрес Versace.

Компания в своем заявлении принесла извинения, отметив, что инцидент произошел из-за ошибки дизайнеров. "Футболки изъяты из продажи и уничтожены", - говорится в сообщении дома моды. В Versace подчеркнули, что компания "уважает территориальный суверенитет Китая".

Из-за указанной ошибки от сотрудничества с Versace уже отказалась китайская актриса Ян Ми, которая была лицом модного дома в КНР. По данным агентства Bloomberg, она заявила, что компания своими действиями поставила под сомнение территориальную целостность КНР.