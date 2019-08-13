Минздрав сообщил об уменьшении числа больных вирусным гепатитом

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Количество больных вирусным гепатитом в РФ с впервые в жизни установленным диагнозом стало меньше на 4% в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ, опубликованные в статистическом сборнике министерства за 2018 год, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Согласно данным сборника, число пациентов с впервые обнаруженным вирусным гепатитом составило 83,6 тыс. в 2018 году, а в 2017 году - 86,9 тыс. Всего в 2018 году отмечалось 57 случаев заболевания на 100 тыс. населения, а в 2017 году - 59,2.

Наибольшее количество людей с данным заболеванием зафиксировано в Сибирском (89,1 случая на 100 тыс. населения), Северо-Западном (74,2), Уральском (66,1) федеральных округах. Среди регионов Сибири самое большое число случаев выявлено в Красноярском крае (109,3) и Кемеровской области (105,9), Северо-Запада - в Санкт-Петербурге (111,6) и Ленинградской области (70,7), Урала - в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (99) и Курганской области (90).

При этом самые низкие показатели - в Кабардино-Балкарии (8,1) и Дагестане (11,2).

Всего в России в 2018 году было зарегистрировано 916,8 тыс. человек, больных гепатитом. В докладе указано, что показатели рассчитаны, исходя из данных о численности населения по состоянию на 1 января 2018 годы, и после уточнения численности могут измениться.