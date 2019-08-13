Липецкие власти выплатили пасечникам более 9 млн рублей компенсации в связи с гибелью пчел

ТАСС, 13 августа. Власти Липецкой области выплатили владельцам пасек более 9 млн рублей в качестве компенсаций в связи с гибелью пчел, произошедшей в мае - июне из-за неправильной обработки сельхозугодий. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации области. Регион стал одним из первых, приступивших к выплатам пострадавшим пчеловодам.

Массовая гибель пчел была зафиксирована в центральной части и на юге России, в Удмуртии, Республике Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане. В конце июля Минсельхоз сообщил, что в 25 регионах погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общего количества в России. Россельхознадзор связывает гибель пчел с отравлением их средствами защиты растений.

"Более 9 млн рублей администрация региона компенсировала пчеловодам за гибель пчел. Помощь оказана 97 пасечникам. Подписано второе распоряжение, согласно которому до конца текущей недели еще 28 пчеловодам будет перечислено в общей сложности 1,2 млн рублей", - говорится в сообщении. Всего в управление сельского хозяйства региона поступили акты о гибели более трех тысяч пчелосемей.

За гибель пчелосемьи владельцы пасек в Липецкой области получают от 3150 до 3500 рублей.

В Курской области заявления о компенсации на общую сумму в 15 млн рублей уже подали 238 пострадавших пчеловодов, которые получат средства из резервного фонда администрации региона из расчета 3150 рублей за одну погибшую пчелиную семью. Для удобства владельцев пасек в Курском регионе прием заявлений продлили до 20 августа.

Впервые случаи массовой гибели пчел были зарегистрированы в этом году в Рязанской области. Как уточнили ТАСС в Главном управлении ветеринарии региона, предположительно, владельцы пасек также пострадали из-за нарушений в процессе использования пестицидов и ядохимикатов при обработке сельхозугодий. На данный момент известно о гибели около двух тысяч пчелосемей в регионе.