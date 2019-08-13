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СМИ: наземный персонал Iberia планирует новые забастовки в Барселоне

По информации газеты El Periodico, стачки могут пройти 24, 25, 30 и 31 августа

МАДРИД, 13 августа. /ТАСС/. Наземный персонал испанской авиакомпании Iberia собирается устроить новые забастовки в Барселоне в конце августа. Об этом сообщила во вторник газета El Periodico.

По ее информации, стачки могут пройти 24, 25, 30 и 31 августа.

Сотрудники Iberia уже проводили забастовку в конце июля. В результате были отменены более ста рейсов. Решение о проведении забастовки в аэропорту Барселоны было связано с чрезмерной нагрузкой на сотрудников на фоне "отсутствия диалога с руководством компании".

С 9 августа в аэропорту каталонской столицы проходит бессрочная забастовка сотрудников службы безопасности.

Международный аэропорт Барселоны является вторым среди крупнейших в Испании после мадридской воздушной гавани. В 2018 году он принял рекордное в своей истории число пассажиров: услугами каталонского аэропорта воспользовались около 50,1 млн путешественников. Этот показатель на 6,1% выше, чем в 2017 году.

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