Самый крупный в Европе алмаз получил имя геолога Владимира Гриба

АРХАНГЕЛЬСК, 14 августа. /ТАСС/. Самый большой в Европе алмаз массой 222,09 карата, найденный на месторождении им. В. Гриба АО "АГД Даймондс" в Мезенском районе Архангельской области, назван в честь бывшего главного геолога АГД Владимира Гриба. Как сообщается в среду на сайте правительства Архангельской области, имена присвоены еще двум алмазам, найденным в мае и июле 2019 года.

"Крупнейший в истории алмазодобычи на территории Европы уникальный алмаз весом 222,09 карата, добытый 4 мая, получил имя "Владимир Гриб" в честь бывшего главного геолога АГД Владимира Павловича Гриба - выдающегося геологоразведчика и первопроходца", - говорится в сообщении.

Алмаз весом 127,34 карата, добытый 3 мая, получил имя "Елисей Веричев" в честь заслуженного ветерана АГД, первооткрывателя месторождений им. М.В. Ломоносова и им. В. Гриба, а добытый 18 июля алмаз весом 212,53 карата назван в честь в честь экс-министра геологии РСФСР Льва Ровнина, на протяжении десятилетий курировавшего процессы открытия и подготовки к промышленному освоению Архангельской алмазоносной провинции.

Алмаз "Владимир Гриб" - самый крупный за всю историю алмазодобычи в регионе и самый большой в Европе. До этого самым крупным камнем, также найденным на месторождении им. Гриба, был алмаз в 181,68 карата, ему было присвоено имя "Архангел Михаил", но после нахождения в июле алмаза "Лев Ровнин" весом 212,53 карата "Архангел Михаил" стал третьим по величине. Все камни найдены на месторождении им. Гриба.

По информации пресс-службы, имена добытым алмазам присваиваются для увековечивания факта их добычи и в память о выдающихся событиях, людях и знаковых датах, уже девять кристаллов получили статус именных.

Месторождение алмазов им. В. Гриба в Мезенском районе является одним из крупнейших в мире, занимая четвертое место по запасам в России и седьмое - в мире.