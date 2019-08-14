{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае

Детей из лагеря "Холдоми" направили на реабилитацию в центр "Океан" в Приморье

Поездку организовали после обращения детского омбудсмена Анны Кузнецовой к директору центра

ТАСС, 14 августа. Двадцать четыре ребенка, которые находились в лагере "Холдоми" во время пожара и особенно нуждаются в реабилитации, отправились на оздоровление во Всероссийский детский центр "Океан" в Приморском крае.

На эту тему
Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

"В настоящий момент дети получают полноценный отдых, необходимую помощь квалифицированных специалистов, а также проходят обучение по дополнительным общеразвивающим программам", - говорится в сообщении на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Смена продлится с 11 по 31 августа.

С просьбой разместить детей, ставших очевидцами ЧП в палаточном лагере, к директору центра ранее обратилась детский омбудсмен Анна Кузнецова.

По ее словам, сейчас необходимо по максимуму компенсировать детям тот отдых, который они не получили. "Важно сгладить психологическую травму, нанесенную им в результате происшествия - у "Океана" для этого есть все необходимые ресурсы", - заключила она.

Теги
РоссияПриморский крайХабаровский крайПожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
Медведев распорядился провести эксперимент по маркировке инвалидных колясок
Он будет проходить с 1 сентября 2019 года по 1 июня 2021 года
Читать полностью