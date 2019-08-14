Научные институты России подготовили предложения по борьбе с лесными пожарами

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Научные организации подготовили предложения по борьбе с лесными пожарами, среди которых создание платформы для подготовки специалистов Рослесхоза по использованию современных методов дистанционного мониторинга лесов, а также новые подходы к оценке вероятности возгорания с использованием нейронных сетей. Об этом ТАСС в среду сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 1 августа поручил Минприроды России, Минобрнауки России и Российской академии наук (РАН) привлечь научные организации к решению проблем, связанных с лесными пожарами, в том числе с учетом изучения и применения зарубежного опыта в данной области. Об исполнении необходимо доложить в правительство РФ до 15 августа 2019 года.

"В частности, было предложено создать на базе фактически действующей в научных организациях, подведомственных Минобрнауки, системы комплексного научного мониторинга лесов обучающую платформу для подготовки специалистов Рослесхоза и его подведомственных организаций, а также студентов высших учебных заведений по вопросам использования современных методов дистанционного мониторинга лесов, включая лесные пожары и их последствия", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские ученые предлагают рассмотреть возможность внедрения новых технологий комплексного дистанционного мониторинга лесов, а также новых подходов к оценке вероятности возгорания с использованием технологий машинного обучения на основе нейронных сетей.

Отмечается, что к решению проблем, связанных с лесными пожарами, были привлечены Объединенный институт высоких температур РАН, Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН, Институт водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН.

Зарубежный опыт

Как пояснили в Минобрнауки, в ходе анализа ситуации с лесными пожарами, в качестве успешного иностранного опыта борьбы со стихией была рассмотрена система менеджмента пожаров национального парка Колорадо в США.

Внедрение такой системы позволяет на основе изучения ландшафтов выделить области, отличающиеся по своим биофизическим характеристикам и устойчивости к воздействиям пожаров. Для них разрабатывается комплекс экстренных мероприятий, систем мониторинга состояния лесной подстилки (основного "топлива" для пожара) и др.

"Учреждения, подведомственные Минобрнауки России, предлагают разрабатывать подобную систему в России в виде специализированной геоинформационной системы", - пояснили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что предложения российских ученых уже направлены ответственному исполнителю поручения премьер-министра, которым назначено Министерство природных ресурсов и экологии РФ.