Пнувшему пожилую женщину фельдшеру из Ростова-на-Дону объявили выговор

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа. /ТАСС/. Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону провело служебную проверку после инцидента с фельдшером "скорой". Как сообщается в среду на сайте администрации города, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, агрессивно себя вела и просила высадить из машины, сотруднику объявлен выговор.

"В связи с широким общественным резонансом, возникшим по поводу некорректного обращения медицинского персонала с ростовчанкой, сообщаем, что Управлением здравоохранения города Ростова-на-Дону проведена служебная проверка", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, инцидент произошел накануне. Женщине, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз вызывали "скорую", во время приезда первой бригады медиков женщина "в грубой форме и нецензурно выражалась, от осмотра и оказания медицинской помощи отказалась". На место был вызван наряд полиции, добавили в администрации города.

Позже поступил повторный вызов и к пациентке выехала другая бригада "скорой помощи", к этому моменту вокруг женщины находилось большое количество очевидцев, женщина вела себя агрессивно и оскорбляла окружающих. "В машине женщина была осмотрена, состояний, угрожающих жизни и требующих экстренной госпитализации, не выявлено. Однако, учитывая резкий запах алкоголя, возбужденное и агрессивное поведение, было принято решение о необходимости транспортировки в токсикологическое отделение МБУЗ ГБСМП. Но по пути пациентка проявила агрессию, разбила растворы для инфузий, раскидала медицинское оборудование, после чего потребовала остановить автомобиль, вышла на светофоре и ушла в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что "руководством МБУЗ ГБСМП действия фельдшера признаны недопустимыми, в связи с чем ему вынесено дисциплинарное взыскание - выговор, с последующим рассмотрением целесообразности дальнейшей его работы в отделении скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону". Со всеми сотрудниками отделения скорой медицинской помощи проведут внеочередное собрание по вопросу неукоснительного соблюдения норм этики, добавили в мэрии.