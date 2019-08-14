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В Ростове-на-Дону приехавший на вызов фельдшер пнул пожилую женщину

По информации СМИ, к пенсионерке приехала вторая бригада скорой помощи и увезла ее в больницу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа. /ТАСС/. Полиция, прокуратура и Следственный комитет проверяют информацию о медицинском работнике, который пнул пожилую пациентку в Ростове-на-Дону и уехал, не оказав ей помощи. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службах региональных управлений ведомств.

"По информации СМИ о ненадлежащих действиях работника скорой медицинской помощи прокуратурой Ростовской области организовано проведение проверки, которое поручено прокуратуре Ворошиловского района города Ростова-на-Дону", - сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

В пресс-службе регионального управления СК журналистам сказали, что следователи организовали проверку "опубликованной в СМИ информации о неправомерных действиях фельдшера скорой медицинской помощи". Также в пресс-службе регионального управления МВД ТАСС рассказали, что также организована проверка.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о пожилой женщине, которой стало плохо на одной из центральных улиц Ростова-на-Дону. На опубликованном в сети видео видно, что приехавший фельдшер скорой помощи пнул лежащую пациентку и уехал. По данным СМИ, позже к женщине приехала вторая скорая, которая увезла ее в больницу.

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