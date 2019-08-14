В Ростове-на-Дону приехавший на вызов фельдшер пнул пожилую женщину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа. /ТАСС/. Полиция, прокуратура и Следственный комитет проверяют информацию о медицинском работнике, который пнул пожилую пациентку в Ростове-на-Дону и уехал, не оказав ей помощи. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службах региональных управлений ведомств.

"По информации СМИ о ненадлежащих действиях работника скорой медицинской помощи прокуратурой Ростовской области организовано проведение проверки, которое поручено прокуратуре Ворошиловского района города Ростова-на-Дону", - сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.