Мосгорсуд оставил Майкла Калви под домашним арестом до 13 октября

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг признал законным продление до 13 октября срока домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Судом отказано в удовлетворении жалобы защиты на постановление о продлении домашнего ареста Майклу Калви", - сказала собеседница агентства.

Кроме того, суд снял с Калви ограничение на общение с любыми людьми, за исключением имеющих отношение к его уголовному делу. "Ему запретили общаться только с лицами, имеющими отношение к его уголовному делу. Ранее ему было запрещено общаться с любыми лицами. Прогулки по-прежнему запрещены", - уточнила собеседник агентства.

Защита просила об освобождении Калви под залог в размере 5 млн руб. или под запрет определенных действий.

Фигурант дела отправлен под домашний арест

В четверг Мосгорсуд перевел обвиняемого в мошенничестве фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля из СИЗО под домашний арест. "Выслушав мнения сторон, суд удовлетворил просьбу защиты обвиняемого Дельпаля об изменении меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест", - сказал судья Анатолий Королев.

Дельпаль будет находиться под домашним арестом до 13 октября. Ему запрещено общаться с другими обвиняемыми, свидетелями и потерпевшими, а также пользоваться телефоном и другими средствами связи, за исключением случаев вызова экстренных служб.