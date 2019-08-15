Пассажиры аварийно севшего самолета смогут получить багаж в аэропорту Жуковский

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Выдача багажа пассажирам самолета "Уральских авиалиний", аварийно севшего утром в четверг в Подмосковье, будет организована в аэропорту Жуковский. Об этом говорится в сообщении перевозчика в сети Instagram .

"Багаж всех пассажиров выгружен с воздушного судна и доставляется в аэропорт, а затем будет передан пассажирам. Для возврата пассажирам забытых на воздушном судне вещей будет организована страница на официальном сайте авиакомпании, где будут размещены фотографии. Получить личные вещи можно будет в камере хранения в аэропорту Жуковский по документам", - говорится в сообщении.

При этом первый заместитель генерального директора ОАО "Рампорт Аэро" Евгений Солодилин сказал журналистам во время брифинга, трансляцию которого вел телеканал "Россия-24", что багаж будет в ближайшее время доставлен его владельцам в соответствии с их пожеланиями.

Представитель Росавиации сообщил ТАСС, что в настоящее время осуществляется идентификация багажа. "После багаж будет доставлен владельцам по адресам, указанным пассажирами в заявлениях. Также свой багаж пассажиры могут забрать самостоятельно в аэропорту Жуковский", - уточнил он.

В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 75 человек, один пострадавший госпитализирован.