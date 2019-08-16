Эвакуация из самолета на поле в Подмосковье заняла меньше минуты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Экипаж Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего 15 августа аварийную посадку в Подмосковье, эвакуировал пассажиров менее чем за минуту. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Екатеринбурге руководивший эвакуацией старший бортпроводник А321 Дмитрий Ивлицкий.

"Первые минуты, конечно [была паника], было много детей, все закричали, мы успокоили, и все дружно начали прыгать [на аварийный трап] друг за другом. Действовали быстро, буквально меньше минуты ушло на то, чтобы эвакуировать пассажиров <...> Кто-то пытался забрать вещи, но я громким голосом сказал, что быстренько выходим", - рассказал Ивлицкий.

По его словам, бортпроводники осознали, что произошла нештатная ситуация уже после приземления самолета на кукурузное поле. "Мы не понимали, что происходит нештатная ситуация. Вроде, на второй круг пошли, пока не приземлились не понимали. Там [после приземления] уже сработали, как роботы: всех отстегнуть, отдать команду, дверь открыть, всех эвакуировать, посмотреть, что нет пострадавших", - отметил бортпроводник.

Он уточнил, что тренировки внештатных ситуаций в авиакомпании проходят регулярно.

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин смогли посадить A321, оба двигателя которого отказали из-за попадания в них птиц, на брюхо в поле неподалеку от аэропорта Жуковский. Эвакуацией пассажиров из салона руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина.

О ЧП

Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, 15 августа совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых - 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия жертв нет, пострадали 76 человек.