Эксперты рассказали о причинах снижения потребления картофеля россиянами

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Сокращение потребления картофеля и сахара россиянами по сравнению с советскими временами связано не с изменением уровня доходов, а ростом разнообразия продуктов. Такое мнение высказали диетологи и эксперты в области социальной политики, опрошенные ТАСС в пятницу.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым в 2018 году россияне потребляли в два раза меньше картофеля, чем жители РСФСР в 1980-м, - 59 кг на человека против 117 кг. Потребление молока и молочных продуктов за тот же период снизилось с 390 кг до 266 кг, хлебной продукции - с 112 кг до 96 кг, а сахара и конфет - с 35 кг до 31 кг.

"Продуктовые рынки стали меняться. Сорок лет назад в Советском Союзе не было ни фруктов, ни ягод, поэтому наедались картошкой, это был традиционный продукт, и больше ничего не было. То, что фруктов и овощей стали есть больше, как раз говорит о развитии потребления", - отметила в беседе с ТАСС директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

По ее мнению, сокращение потребления некоторых продуктов не связано с изменением уровня доходов россиян. Схожую точку зрения высказал руководитель Центра нутрициологии и адаптивного питания РГСУ, доктор медицинских наук Альфред Богданов, отметивший, что изменение объемов потребления тех или иных продуктов связано с "естественным изменением вкусовых привычек и пищевого поведения людей".

"Сейчас появились новые сорта макаронных изделий, достаточно большая культура потребления риса, круп, других сложных углеводов. С течением времени всегда происходят естественные сдвиги по потреблению различных групп продуктов в зависимости от изменяющихся условий и продуктов в нашей продовольственной корзине", - сказал собеседник агентства.

Советы по питанию

Богданов также напомнил, что картофель важен как источник сложных углеводов и калорий, причем его можно есть без ограничений людям, не страдающим такими заболеваниями, как сахарный диабет и ожирение, или нарушением углеводного обмена.

Аналогичное мнение высказал руководитель научного направления "Оптимальное питание" Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Александр Батурин.

"Я бы сказал, что с уменьшением потребления картофеля питание становится более нездоровым, потому что растет потребление жира за счет группы мясных продуктов. <...> Не надо ругать картофель, это прекрасный продукт, не зря его называют "вторым хлебом", там белка немного, но он [белок] достаточно высокого качества, это прекрасный источник аскорбиновой кислоты, пищевых волокон, калия", - перечислил эксперт.

По мнению диетологов, увеличение доли овощей в рационе россиян является позитивной тенденцией. "Овощи по всем рекомендациям, международным и национальным, являются фактором здорового питания, который снижают частоту развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, повышения холестерина и реально снижает смертность", - добавил Батурин.

Эксперт также предупредил, что не стоит употреблять мясо и производные от него продукты в чрезмерных количествах. "Избыток мяса несет собой избыточное потребление животных жиров и холестерина, что может являться фактором риска преждевременного атеросклероза", - напомнил собеседник агентства. При этом он отметил, что предупреждение в большей степени касается колбас, сосисок и подобных изделий.