Кузнецова: рекомендации Минпросвещения помогут решить проблему сотовых телефонов в школах

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что рекомендации Минпросвещения позволят последовательно решить проблему с использованием мобильных телефонов в школах. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба детского омбудсмена.

"Уверена, что на основе этого документа [Методических рекомендации о порядке использования личных устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях], предусматривающего необходимость именно согласованных решений, о которых мы говорили ранее, поэтапно вопрос пользования сотовыми будет решен в каждой школе", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.

По ее словам, важным является то, что разработка документа завершена накануне учебного года. Вместе с тем детский омбудсмен отметила, что подобные рекомендации "нужно было сделать давно, так как обсуждение этой темы идет уже не один год".

"В подготовленном документе рекомендуется рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов во время пребывания детей в школе, говорится о безопасном использовании телефонов и о многих других аспектах. Вместе с тем разработчики инициативы предусматривают "исключения из правил", например, для детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья", - подчеркнула Кузнецова.

Ранее Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования мобильных устройств в школах. В частности, авторы документа предлагают переводить телефоны в беззвучный режим при входе в учебные заведения. Также разработчики считают, что школы при необходимости могут создавать места хранения мобильных телефонов учеников.