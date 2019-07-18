Нужен ли ребенку в школе смартфон? Мнения родителей, психологов и педагогов разделились

Могут ли телефоны приносить пользу на уроках? Какие привычки формирует их использование в школе? И почему часть родителей категорически против запрета

4 июля на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мысль, что телефоны в школе, возможно, следует запретить. По ее словам, сейчас в школах нет условий для хранения дорогих гаджетов. Впрочем, после спикер отметила, что проблема деликатная и решать ее запретительными мерами нельзя. Роспотребнадзор, в свою очередь, предложил создать рабочую группу по вопросу использования телефонов в школах. Глава ведомства Анна Попова пообещала через месяц сообщить о том, к какому решению пришли эксперты. Пока чиновники и эксперты определяют будущее телефонов в школах, опрос ВЦИОМ показал, что 55% россиян не готовы к тому, чтобы их дети остались в школе без связи.



Мы попытались понять, чем руководствуются родители, которые выступают за ограничение и, наоборот, его поддерживают, а также спросили психологов и педагогов о том, как смартфоны влияют на учебный процесс. Концентрация vs многозадачность Согласно опросу, большая доля россиян — 69% — поддерживают ограничение использования гаджетов в школьном классе. Вероятно, это связано с уверенностью в том, что такая мера может положительно сказаться на уровне успеваемости (62% опрошенных).

На эту тему Играть, чтобы учиться кодить и зарабатывать. Какие приложения скачать на гаджет ребенка

Екатерина, мама семиклассницы Леры и финансовый директор книжного издательства, считает, что гаджеты вредят образованию и в школе они бесполезны. Ее 12-летняя дочь больше не берет с собой в школу телефон, хотя дома пользуется им достаточно часто. "Если Лера с телефоном, вытащить ее невозможно. Все свободное время после уроков, отведенное на домашнее задание, отдано телефону. Появляется агрессия, пропадает интерес ко всему. Я вообще сторонник резкого ограничения использования гаджетов. Это же такая зависимость, сродни наркотической", — поделилась Екатерина. Психологи соглашаются, что технологии могут серьезно влиять на развитие мышления и поведение, особенно — детское. "Скорее всего, справедливо предположение о том, что регулярное использование гаджетов с детства влияет на способность к концентрации. Она может становиться значительно ниже, и это может мешать быть успешным в тех сферах, где требуются усидчивость и сосредоточенность", — считает старший научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований Института общественных наук РАНХиГС, кандидат психологических наук Кирилл Хломов. Кроме того, гаджеты делают любую информацию легкодоступной, и у ребенка может сформироваться привычка избегать трудностей, пользоваться готовыми решениями вместо поиска собственных. И чем более кропотливого труда будет требовать задача, тем выше будет вероятность того, что ребенок за нее не возьмется. Например, на контрольных многие дети ищут ответы на задания в интернете, даже если могли бы самостоятельно решить задачу. С другой стороны, далеко не все профессии требуют глубокого погружения в конкретный вопрос, иногда гораздо большую роль играет способность быстро переключаться между задачами и искать информацию, а смартфон, по мнению Кирилла Хломова, может помочь развить эти навыки. А вот из-за жесткого запрета у учеников может появиться лишняя причина недолюбливать школу, что повлечет за собой снижение мотивации и, возможно, прогулы. Чтобы избежать негативных последствий, нужно прежде всего узнать мнение учеников. "Сейчас многие дети очень взвешенно и грамотно оценивают ситуацию и подсказывают нам, взрослым, пути решения", — делится опытом исполнительный директор Российского движения школьников Денис Клебанов, добавляя, что какие-то ограничения пользования гаджетами в российских школах все-таки нужны.

Некоторые учителя разрешают пользоваться смартфоном на уроках в учебных целях. Александра, выпускница одной из московских школ, рассказывает, что с ним они активно готовились к ЕГЭ: "В классе все фотографировали слайды презентации, чтобы успеть их законспектировать. У нас были лабораторные работы с использованием обычных стареньких оптических микроскопов, свет для которых подается с помощью зеркала. Мы использовали экраны телефонов и фонарики на них, чтобы подсветить образцы. Иногда решали тесты ЕГЭ в приложениях с разрешения учителя. И таких случаев множество". Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук и член-корреспондент РАО Евгений Ямбург уверен, что современный учитель может использовать гаджеты учеников на уроке, а запрет не решит проблему с концентрацией внимания, только спровоцирует лишние конфликты. "Бездарного учителя слушать не станут, даже если не будет смартфонов. Проще всего запрещать. Надо научиться с этим работать", — считает педагог. Средство связи или игрушка? "Один раз учительница задержала класс после уроков, а сын опаздывал на электричку (а нужные ходят раз в час, а то и реже), я написала классному руководителю, та его "спасла". И таких ситуаций, когда ребенку может понадобиться помощь родителей, много, делится мама восьмиклассника Юля — она категорически против полного запрета телефона в школах. На уроках — да, но на переменах она привыкла переписываться с сыном, как и многие другие мамы. "На одном из родительских собраний спросили наше мнение о запрете телефонов, мы в один голос возмутились. Я тут за четкое разграничение: телефоном нельзя пользоваться только во время урока, при этом он находится у ребенка", — говорит Юля. Так, смартфоны в школах оказываются нужны не только детям, но и многим родителям — для спокойствия. Кандидат психологических наук с большим опытом работы в старшей и средней школе Юлия Пиканина подтверждает, что современным родителям трудно организовать взаимодействие с ребенком без помощи гаджета. Психолог рекомендует родителям показывать пример хорошей самоорганизации, чтобы избавиться от необходимости контролировать ребенка "на ходу", с помощью гаджета. Кроме того, наличие телефона не гарантирует того, что до детей можно дозвониться в любой момент.

На эту тему Красноярский депутат предложил запретить Minecraft

"У нас школьник еще маленький. Сам по телефону он звонит редко, а отвечает на звонки далеко не всегда. Во время уроков пользоваться телефоном нельзя, а когда он на продленке, то телефон — в ранце, и он зачастую просто не слышит звонка", — рассказывает папа второклассника Алексей. Если происходит что-то важное или экстренное, с родителями связывается классный руководитель. А вот проблем с воспитанием гаджеты добавляют. Забирая мальчика из школы, папа частенько видит, как он с друзьями либо играет в Minecraft, либо смотрит ролики на YоuTube. И то и другое восторга не вызывает. "Ребенок не без гордости сообщает, что "убил сегодня несколько зомбаков и убежал от крипа", и ожидает похвалы за свою ловкость. С видеороликами тоже проблема, так как совершенно неясно, что они там смотрят. Говорит, конечно, что ничего особенного. Но как там на самом деле? Поэтому сейчас запрет на телефоны в школе не пугает. Можно даже где-то приветствовать инициативу", — говорит Алексей, впрочем, не исключая, что сын когда подрастет, будет больше пользоваться смартфоном по его прямому назначению, и тогда отношение к вопросу может измениться. Опыт других стран Вопросом об ограничении использования телефонов в школах задаются не только в России. Так, во Франции с 2018 года начал действовать закон, предусматривающий полный запрет средств связи в начальной и средней школе, за исключением случаев, когда смартфоны используются в образовательных целях.

На эту тему Уроки французского. Как школьники Парижа остались без мобильной связи в новом учебном году